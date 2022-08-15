ВСУ получили первые самоходные гаубицы Zuzana 2

Cловакия передала Украине четыре самоходных гаубицы Zuzana 2. Всего по контракту, заключенному еще в мае, ВСУ должны получить 8 таких машин, сообщает Defense Express. Министр обороны Словакии Ярослав Надь на своей страничке в Twitter выложил фотографию транспортировки Zuzana 2 на трейлерах.

Отметим, что гаубица поступила на вооружение словацкой армии только летом прошлого года. Сегодня уже уже поставлено 17 из 25 заказанных ед. Zuzana 2 имеет 155-мм орудие с длиной ствола 52 калибра и максимальную дальность стрельбы до 41 км.

В отличие от Zuzana 1 здесь применен усовершенствованный автомат заряжания, что уменьшило количество экипажа с четырех до трех человек. Башня теперь поворачивается на 360 градусов. Кроме того, устанавливается иная по дизайну бронированная кабина. Шасси такое же, как и у предшественницы – четырехосное, полноприводное Tatra-815 (8х8).