YouTube-блогер угодил за решетку за опасный автомобильный контент

Полиция Западного Йоркшира (Великобритания) привлекла к ответственности 25-летнего блогера Адила Хабиба за опасное вождения и публикацию роликов с нарушениями ПДД на YouTube-канале Certi Drivers.

Ютубер записывал видео, как он с друзьями на высокой скорости ездит по городским дорогам, совершает опасные обгоны, вклинивается в пробки и участвует в гонках с другими водителями, тем самым провоцируя создание аварийный ситуаций. Инспекторы полиции увидели видео на канале и вручили блогеру повестку в суд. Его приговорили к 27 месяцам лишения свободы.

К тому же Хабиба лишили права вождения транспортными средствами сроком на 49 месяцев, а с его канала удалили весь контент. Инспектор полиции Ричард Хорн заявил, что поведение блогера является абсолютно бесстыдным и должно быть наказано, чтобы в дальнейшем у неадекватного участника дорожного движения не было последователей.