Показано уникальное производство аварийно-спасательных автомобилей в Украине

Предприятие «Валидус Спецавто» было создано 10 лет назад в качестве производителя специальных и специализированных автомобилей, которые призваны спасать людей в чрезвычайных ситуациях – ДТП, пожарах, стихийных бедствиях и др.

В последнее время компания выпустила немало интересных аварийно-спасательных автомобилей на различных шасси. Это и легкие САРМ на базе пикапа Ford Ranger, и более тяжелые на шасси IVECO Daily и MAN.

Недавно мы также писали об уникальном САРМ-В на базе трехосного грузовика Tatra-815 (6х6), а также о не имеющей аналога в Украине машине радиационной и химической разведки СМРХР-В на шасси IVECO EuroCargo (4х4), которая сегодня применяется в районе захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной станции.

На днях руководитель «Валидус Спецавто» Андрей Нагорный раскрыл святая-святых своего предприятия – производственный процесс, разместив на официальной страничке в Фейсбук соответствующий видеоролик.