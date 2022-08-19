Lincoln показал «юбилейный» концепт — L100

Концептуальный автомобиль продемонстрировал дизайн будущих электромобилей марки

Lincoln, принадлежащий Ford Motor Company, показал, какими будут его будущие электромобили на примере концепта Lincoln L100. Вторая задача шоу-кара — дань уважения оригинальному седану Lincoln L 1922 года. Этот год считается официальным годом основания бренда, хотя формально он был создан в 1917-м. Таким образом, в этом году Lincoln исполняется 100 лет.

Как сказал исполнительный директор Ford Motor Company Билл Форд: «Lincoln был одним из самых долговечных и стильных автомобильных брендов в мире. Во многих отношениях он идеально подходит и для следующего столетия благодаря великолепному дизайну, нулевому уровню выбросов и большому технологическому опыту».

Как видно на фото, Model L100 Concept сочетает в себе буйную элегантность и тонкую сдержанность. У шоу-кара обтекаемый кузов с мягкими линиями, что обещает выдающуюся аэродинамику. Особенно интересно и оригинально выглядит прозрачная кабина. Визуально кажется, что лобовое стекло начинается у передней кромки капота и заканчивается на корме. Доступ в салон открывают огромные суицидальные двери. Для удобства посадки-высадки прозрачная стеклянная крыша поднимается вверх.

Салон-гостиная укомплектован мягкими передними сиденьями, разворачивающимися на 180 градусов против движения автомобиля. Сзади — мягкий двухместный диван с высоким подголовником. В отделке использованы экологические материалы, которые можно повторно переработать. Вместо традиционного рулевого колеса предусмотрен оригинальный контроллер в виде драгоценного камня.

Информации о силовой установке Model L100 Concept на данный момент нет. Зато заявлены продвинутый автопилот и батарейные технологии, позволяющие контролировать плотность энергии. Что из всего этого достанется серийным электрическим Lincoln, покажет время.