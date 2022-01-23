Полностью автономный трактор готов к серийному производству (видео)

На недавно прошедшей в Лас-Вегасе выставке CES-2022 компания John Deer презентовала первый в мире полностью беспилотный трактор, подготовленный к серийному производству. Машина будет доступна для заказа уже к концу года. В основе разработки лежит колесный трактор модели 8R, оснащенный чизельным плугом с поддержкой TruSet, системой навигации GPS и рядом передовых технологий.

Шесть пар стереокамер обеспечивают круговой обзор и определяют расстояние до объектов. Изображение с них передается через нейронную сеть. Каждый пиксель классифицируется в течение 100 миллисекунд, после чего дается команда к дальнейшим действиям (движения вперед, объезд или торможение). При этом осуществляется постоянная проверка геолокации, что позволяет следовать строго по маршруту с отклонением не более 2,5 см.

Фермер при этом находится вне трактора и следит за его перемещением по смартфону. При этом на экран может выводится изображение с видеокамер. Более того, в любой момент имеется возможность внести изменения в процесс работы: отрегулировать скорость движения, глубину обработки почвы и др. Единственное, что беспилотный трактор не умеет, так это доехать из гаража до поля, поэтому здесь без помощи человека пока не обойтись.

Как отмечается в пресс-релизе John Deer, ожидается, что к 2050 году население планеты возрастет с 8 до 10 млрд чел., что увеличит потребность в продовольствии на 50%. И фермерским хозяйствам придется нелегко в условиях истощении земельных ресурсов, нехватки квалифицированной рабочей силы и глобальных изменений климата, влияющих на погодные условия и урожайность. Вот здесь и должны прийти на выручку беспилотные тракторы.