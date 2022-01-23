Нормальный руль для новой Tesla Model S больше не проблема

Тюнинг-ателье T Sportline начало продавать традиционные рули для новых Tesla Model S и Model X

Рулевое колесо Tesla Yoke, которым так гордится глава компании Илон Маск, далеко не у всех вызывает такой же восторг. Представителям этой категории владельцев новых Tesla Model S и Model X тюнеры из T Sportline предлагают «правильную» версию этого руля. От «тесловского» штурвала она отличается наличием верхнего сегмента, от которого по какой-то таинственной причине решили отказаться в Tesla.

За вариант в мягкой оплетке — Yoke Replace 360 — приверженцам традиционного руля придется выложить от $2299, за индивидуальную версию обивки предстоит доплатить еще $200. Также можно выбрать версию с карбоновой отделкой, но стоить она будет от $3499.

Еще 500 долларов придется внести в качестве залога за «имплантацию» в рулевое колесо от T Sportline центральной части заводского Tesla Yoke. Кстати, перенесут ее вместе с подушкой безопасности, а после успешной операции вернут и залог. Но есть и один минус — у руля от тюнера не будет подогрева.

Тюнинг-ателье T Sportline позиционирует себя, в качестве первого в мире тюнера электромобилей Teslа. Владельцам Model 3, Model Y, Model S и Model X мастера предлагают широкий набор деталей для кастомизации своих электромобилей и не только снаружи, но внутри. Обладатели Tesla Model S и Model X Plaid могут приобрести кастомизированные Yoke с отделкой из углеродного волокна или в оплетке из кожи любого оттенка. Цена вопроса — 2999 и 1499 долларов соответственно.