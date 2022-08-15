Представлен самый роскошный двухэтажный автобус Van Hool (видео)

Туристические автобусы от бельгийского производителя Van Hool можно встретить не только в Европе, но и за океаном, а именно в США. И тому пример – вот эта двухэтажная модель TD925. Однако самое необычное в этом лайнере скрывается внутри. Оба его салона – на нижней и верхней палубах были полностью перепланированы. В итоге получился комфортабельный отель на колесах.

Примечательно, что внутренние панели сделали из натурального дерева, что еще больше придает уюта. Итак, на первом этаже можно увидеть роскошную кухню и столовую, здесь же находится и туалетная комната. Ступеньки на второй этаж ведут через душевую кабинку, больше напоминающую сауну. А дальше взорам открывается большая гостиная, а в корме находится спальный отсек, с полками-нишами в два яруса.

Крыша этого лайнера Van Hool также необычна. Начнем с того, что она имеет откидные поручни по краям, а по центру специальное покрытие. В итоге получилась терраса, на которой можно подышать свежим воздухом и полюбоваться пейзажем, поднявшись по специальной лестнице. Понятное дело, что сделать это можно только на стоянке. Также здесь расположены солнечные батареи, которые помогают аккумуляторам подпитывать многочисленные энергопотребители на борту. Остается только догадываться, во сколько обошлась такая переделка довольно недешевого автобуса в роскошный отель на колесах.