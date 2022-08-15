Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады смастерили гусеничную САУ

Для эффективного подавления рашистов бойцы 59 отдельной мотопехотный бригады имени Якова Гандзюка построили собственными силами САУ. Для этого они использовали гусеничный многоцелевой тягач МТ-ЛБ и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира». В итоге получилось весьма мощное оружие, которое будет задействовано на Николаевском направлении.

Отметим, что противотанковая пушка МТ-12 начала выпускаться в 1970 году. Она имеет довольно длинный ствол 63-го калибра. Максимальная дальность подкалиберного бронебойного снаряда составляет 3000 м, а осколочно-фугасного – 8200 м. Скорострельность – от 6 до 14 выстрелов в минуту.

Что же касается гусеничного тягача МТ-ЛБ, то его начали производить еще раньше — в 1964 году. Машина боевой массой 9,7 т рассчитана на перевозку 11 чел. десанта + 2 чел. экипажа, толщина брони – от 7 до 14 мм. МТ-ЛБ оснащается дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 240 л.с., который обеспечивает максимальную скорость по суше 61 км/ч, а на плаву — 5-6 км/ч.