ПТРК «Стугна-П» уничтожил огнеметную систему оккупантов

Представляем очередную смертоносную машину российских оккупантов, подбитую уникальным украинским ПТРК «Стугна-П». Противотанковый ракетный комплекс имеет дальность до 5 км и наводится с помощью лазера. Отличительной его особенностью является дистанционное управление из укрытия.

На этот раз от справедливого возмездия не ушла тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино» (модернизированная версия – ТОС-1А «Солнцепек»). Она построена на базе танка Т-72 и стреляет неуправляемыми ракетами калибра 220 мм на расстояние до 4,5 км (с новыми зарядами – до 10 км). Количество направляющих для ракет – 30, а у «Солнцепека» – 24. В итоге площадь поражения достигает 40 000 м кв.

Лазерный прицел наводит на цель с точностью до 10 м. Боевая масса установки составляет 46 т. Расчет – 3 чел. «Буратино» начали выпускать в 1987 году и впервые применили в Афганистане. А вот первый публичный засвет состоялся только в 1999 году, на омской выставке.

К ракетной установке БМ-1 полагается две транспортно-заряжающие машины. Первоначально они были построены на шасси КрАЗ-255, однако затем их заменили на танки Т-72. Кстати, одну такую ТЗМ-М бойцам ВСУ удалось захватить на днях. Героям слава!