Создан сайт поиска и передачи автомобилей на нужды ВСУ – подробности

Нашим защитникам на передовой нужно много автомобилей. Речь идет не о военной технике, а о стандартных машинах с хорошей проходимостью (пикапы, внедорожники, джипы, микроавтобусы, автобусы, автомобили скорой помощи и небольшие грузовики).

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, автомобили на переднем краю являются расходным материалом, поэтому военным нужны десятки тысяч машин. Ведь наезд на мину или обстрел выводят машину из строя и ее приходится бросать. Поэтому волонтеры (украинские и зарубежные) постоянно ищут транспортные средства. С целью улучшения порядка поиска был создан специальный сайт «Carforarmy».

Если вы хотите передать автомобиль на нужды украинской армии – можете оставить заявку на сайте. В ней нужно указать следующие данные:

в каком городе и какой стране живете;

какую машину готовы передать бесплатно или продать;

контактные данные.

После получения заявки волонтеры свяжутся с вами и обсудят детали сделки и логистику машины до нужной точки. Также на сайте осуществляется поиск водителей, которые готовы перегонять автомобили из стран ЕС в Украину.