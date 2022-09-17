Снегоболотоход с двигателем Renault Duster засветился в новом клипе Тины Кароль (видео)

На днях вышел новый клип Тины Кароль под названием «Вільні. Нескорені», посвященный силе несокрушимого духа в героической борьбе за свободу и независимость нашей страны. Изюминкой клипа стал уникальный снегоболотоход, изготовленный компанией Atlas Industry из Днепра. Машина на шинах сверхнизкого давления чем-то напоминает широко известный Sherp, он же «Богун», эксплуатируемый в ГСЧС, однако по ряду параметров превосходит его.

Начнем с того, что Atlas вмещает до 12 человек, включая водителя. Все колеса сделаны не только ведущими, но и поворотными – с тремя режимами управления, что позволяет достичь радиуса разворота всего 6 м. В движение машину снаряженной массой 2200 кг приводит 90-сильниый дизельный двигатель K9K, позаимствованный у кроссовера Renault Duster.

Снігоболотохід Atlas на виставці “Зброя та Безпека 2021” у Києві / Снігоболотохід Atlas на виставці “Зброя та Безпека 2021” у Києві

Важной особенностью Atlas является пневматическая подвеска колес с гасителем колебаний. Отличную проходимость обеспечивают блокируемые дифференциалы и дорожный просвет в 580 мм. Максимальная скорость по суше составляет 60 км/ч, а на воде – 7 км/ч.