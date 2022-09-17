На украинских дорогах замечен электромобиль необычного класса

Сегодня в Украину завозят довольно большое количество разнообразных электромобилей. Представляем вашему вниманию забавное творение китайского автопрома – субкомпактную модель ZhiDou D2. Эта двухместная машинка длиной всего 2,8 м уже хороша известна в Италии, где с 2015 года работает в сервисе каршеринга Sharengo.

На украинском же рынка этот электрокар впервые засветился на форуме электротранспорта EV-Forum 2019. И вот теперь модель повстречалась корреспонденту «Автоцентра» на одной из столичных улиц, где она лихо лавировала среди плотного трафика в час-пик.

Отметим, что ZhiDou D2 может оснащаться 15-килловаттным электромотором и тройными литий-полимерными батареями емкостью 18 кВт.ч и мощностью 120 Ач. Запас хода может достигать 250 км. Разгон о 0 до 45 км/ч занимает всего 7 с. Максимальная скорость – 85 км

ч. На полную зарядку батарей необходимо 7 – 8 часов.

Машина порадует богатой комплектацией, включающей кондиционер, светодиодную переднюю и заднюю оптику, парк-троник, камеру заднего вида, мультимедиа с 9-дюймовым дисплеем, зеркала с электрорегулировкой и электростеклоподъемники. Сегодня можно найти объявления о продаже подержанных ZhiDou D2 из Европы по цене 6 – 7 тыс. долларов за авто 2016 года выпуска.