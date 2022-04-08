В Харькове применили уникальный пожарный автомобиль стоимостью $500 000

Вчера, 7 апреля в одном из торговых центров Харькова произошел масштабный пожар площадью около 2300 м кв. На его локализацию и ликвидацию было брошено 18 ед. техники и 80 спасателей.

Что касается автомобилей, то здесь были задействованы пожарные автоцистерны, в том числе украинского производства – компании Tital, на шасси MAN TGM 4х4, а также предприятия «Пожмашина», на полноприводном шасси МАЗ.

Также оказал неоценимую помощь и многофункциональный пожарный автомобиль DG54/M1 на шасси Mercedes-Benz Actros 4146 (8х4). В нем совмещены 54-метровый коленчатый подъемник фирмы XCMG и цистерна емкостью 10 000 л.

В Украине работает три таких огнеборца, стоимость каждого около полумиллиона долларов. Эти машины пришли к нам в рамках бесплатной помощи от правительства КНР в декабре 2019 г. В общей сложности из Китая нам доставили 52 ед. техники на общую сумму 318 млн грн.

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