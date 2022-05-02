Спецтехника помогла спасателям в Бородянке провести уникальную операцию

В Бородянке, Киевской области благодаря слаженной работе ГСЧС удалось провести уникальную операцию по спасению кота, который несколько дней просидел на седьмом этаже полуразрушенного жилого дома. Для этого была задействована спецтехника – пожарная автолестница, приехавшая из Ирпеня.

Это машина в свое время приехала из Германии. В ее основе лежит шасси грузовика Mercedes-Benz cемейства LK. Если быть точным, то это модели 1524, рассчитанной на полную массу 15 т и оснащенное дизельным двигателем мощностью 240 л. с. Что же касается непосредственно спецнадстройки, то ее изготовила известная немецкая фирма Metz.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить неравнодушным людям, которые вовремя забили тревогу, и в частности ЗооПатрулю, который и руководил этой операцией.

Вот какой пост этому поводу был сделан на страничке ГСЧС в Фейсбук:

«Бути орком = покинути своїх вбитих бурятів гнити в українській землі, бо руки зайняті поцупленою пральною машинкою.

Бити українцем = побачити у вщент зруйнованому будинку самотнього кота і бити на сполох. Організувати рятувальну операцію з визволення нещасної тварини і не здатися

Бути українським рятувальником = пригнати з іншого міста таку необхідну для порятунку кота автодрабину і зняти бідолашного з висоти сьомого поверху

Бути українцями = бути ЛЮДЬМИ і відчувати відповідальність за тих, кому важко. Допомагати. Рятувати. Воювати. Перемагати»