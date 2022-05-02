Украинским защитникам передали специально подготовленный квадроцикл

Украинские воины сегодня активно используют разнообразный колесный транспорт, в том числе и квадроциклы – легкие и маневренное они отлично подходят для спецопераций. Более того, на мотовездеходы можно установить и различное вооружение – такое, например, как противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П».

Поэтому такие машины весьма нужны нашим защитникам. Вот почему компания BRP Центр-Киев подготовила для наших ребят подарок – специально оборудованный квадроцикл Can-Am Outlander.

Помимо зеленого окраса квадроцикл отличается вынесенным на переднюю багажную платформу радиатором. Такое решение позволяет смело штурмовать водные преграды, не опасаясь за перегрев из-за загрязнения. Кроме того, рядом с радиатором можно увидеть три шноркеля – два для забора воздуха двигателя и вариатора и один – для вывода воздуха от вариатора.

Особенно трогательно, когда такими транспортными средствами ВСУ и теробороне помогают не только зарубежные партнеры, как недавно активисты из Латвии, а и наши компании, тем более такие, которые всегда готовы предоставить качественное сервисное обслуживание.