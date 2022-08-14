Технический музей «Колеса истории» пополнился уникальной ведомственной «скорой»

Этот автомобиль скорой медицинской помощи РАФ-2915-02 в свое время работал при больнице Государственными управлениями делами, а сегодня пополнил экспозицию киевского Технического музея «Колеса истории». Машина чудом избежала порезки на металлолом и была скрупулезно отреставрирована мастерами Old Car Service.

Здесь не только были проведены восстановительные работы местами прогнившего кузова, но и полностью перебрана гидравлика – тормоза, сцепление, шланги системы охлаждения. А вот двигатель ЗМЗ-402 дошел в хорошем состоянии, ведь машина имеет на одометре всего 47 тыс. км пробега.

Внешне ведомственная «скорая» отличается от обычной отсутствием соответствующей надписи на бортах, а также синих проблесковых маячков. Это уже «РАФик» позднего, 1995 года выпуска, о чем говорит характерная облицовка радиатора, пластмассовые бамперы и иные дверные ручки.

В кабине водителя установлены высокая приборная панель и травмобезопасная рулевая колонка. Сидения имеют высокие спинки, а на моторном кожухе смонтирована удобная полочка. Отличается и застекленная перегородка на задней стенке кабины.

В основном салоне также имеются отличия, свойственные для машин последних годов выпуска. Это хорошо видно по мебели и иной планировке.

Весьма интересна история попадания этой «скорой» в нашу страну. Оказывается, одну из последних партий медицинских «РАФиков» поставили к нам из Латвии по бартеру, обменяв ее на металлопрокат Запорожского комбината.

Уникальный РАФ-2915-02 из Технического музея «Колеса истории» планируют довести до полной комплектности – установить недостающие фонарики «с плюсами» на крышу, покрасить колесные диски в белый цвет, а также оснастить родными носилками. Поэтому, если у кого-то завалялись эти детали, музей их охотно приобретет.