На аукцион выставили Toyota Land Cruiser «‎Разведчик»‎ (фото)

Пикап Toyota Bandeirante OJ55, который является бразильской версией Land Cruiser BJ40, выставили на аукцион Cars & Bids. На одометре автомобиля, сошедшего с конвейера в 1994 году, зафиксирована цифра в 42 900 км. Правда, это не окончательный пробег, так как счетчик перестал работать несколько лет назад.

Несмотря на солидный возраст, пикап находится в отличном состоянии. Его кузов окрашен в белый цвет и на нем нет ни намека на коррозию. Салон также без изъянов. Вот только он не родной. Владелец сделал его полную перетяжку, заменив текстильную отделку на натуральную кожу с контрастной прострочкой. Также на новые заменены колесные диски и решетка радиатора. Остальные элементы – оригинальные.

Под капотом пикапа установлен 3,7-литровый дизельный двигатель 14В, известный своей долговечностью и надежностью. Он сопряжен с пятиступенчатой механической коробкой передач и выдает 98 л.с. мощности и 240 Нм крутящего момента. Привод – полный. На момент написания статьи ставка на Toyota Bandeirante OJ55 составляет 16 000 долларов.