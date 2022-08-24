Tesla показала интерьер предсерийного тягачa Semi (видео)

Tesla продолжает подогревать интерес к своему электрическому магистральному тягачу Semi, долгожданное производство которого должно стартовать уже до конца 2022 года. На днях на официальном сайте Tesla появился короткий видеоролик, показывающий кабину изнутри.

Интерьер получил ряд отличий от прототипа, презентованного еще пять лет назад. Однако такая яркая его особенность как центральное расположение кресла водителя осталась неизменной.

Форма рулевого колеса выполнена в духе легковых Model S и Model X. На нем имеются сенсорные кнопки – по всей видимости для включения указателей поворотов и звукового сигнала. А вот подрулевых переключателей не видно, так что управление коробкой передач и дворниками станет сюрпризом для бывалых дальнобойщиков.

Отметим, что седельный тягач Tesla Semi относится к самым тяжелым грузовикам (Class 8) по американской классификации. Он может работать в составе автопоезда полной массой 37,2 т, разгоняясь при этом до 60 миль в час (96 км/ч) всего за 20 секунд.

Расход электроэнергии составляет около 2 кВт.ч на милю (1,6 км). Так что запас хода может достигать 480 или 800 км, в зависимости от модификации. Батареи питают три независимых электродвигателя на задних осях. Скоростная зарядка позволяет наполнить батареи до 70% емкости всего за 30 минут.