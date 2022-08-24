CША предоставят Украине транш на 2,98 млрд долларов для закупки оружия

Сегодня, 24 августа в День Независимости Украины президент США Джо Байден объявил о предоставлении нашей стране крупного транша в размере 2,98 млрд долларов. Он будет направлен на приобретение систем ПВО, артиллерийских установок, боеприпасов, радаров и БПЛА, сообщает «Мілітарний».

Отметим, что накануне США объявило о пакете военной помощи в размере775 млн долларов. В него в частности вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, поставка 16 гаубиц M119 калибра 105 мм и 36 000 снарядов к ним, 40 бронемашин с противоминной защитой MRAP – модели MaxxPro, а также 50 бронеавтомобилей HMMWV. Кроме того, Украина получит 1000 противотанковых ракет Javelin , 2000 противотанковых снарядов до 84-мм пусковых установок Сarl Gustav, тепловизоры, лазерные дальномеры, оборудование и системы разминирования и др.