Украинская команда на "Дакар 2022" достигла экватора (видео)

Команда Киевского городского автомотоклуба (КГАМК), выступающая на «Дакар Классик 2022», несмотря на многочисленные трудности, прошла 6-й этап. Отметим, что наш экипаж в составе президента КГАМК – известного гонщика и многократного рекордсмена Сергея Малика, а также его опытных коллег – Любомира Шумакова и Сергея Мартовенко достойно переносят все тяготы самого трудного в мире ралли-рейда. На «Дакар Классик 2022» принимают участия автомобили, выпущенные до 2000 года. Украинцы выступают на машине Renault Kerax D-50, оснащенной 700-сильным двигателем.

В этом году Саудовская Аравия встретила спортсменов непредсказуемой погодой, дождями, из-за чего один этап был отменен. Кроме того, не выдерживает техника – в одном из цилиндров Kerax упала компрессия, а также появились проблемы с включением пониженного ряда в коробке передач. В результате машина не может показать все свои мощностые и внедорожные качества. Однако наши не сдаются и все равно продолжают идти вперед.

И даже такие неприятные остановки, как вчерашняя загрузка задними колесами на одном из барханов, еще раз показывают сплоченность всех участников «Дакар Классик». На помощь застрявшему в песках Renault Kerax D-50 быстро пришла французская команда Team Holeshot Competition на грузовике MAN и вытащила многотонный автомобиль, сообщает КГАМК на своей страничке в Фейсбук.

В итоге украинский экипаж самостоятельно добрался до финиша 6-го этапа, а соответственно и до экватора гонки. В грузовом зачете наши ребята занимают 11-е место. Сегодня, 8 января у спортсменов заслуженный день отдыха, а завтра им предстоит снова идти в бой с дюнами. Пожелаем им удачи!

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