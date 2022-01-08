Каким будет новый Audi Q9: первые рендеры

Их создали на основе шпионских снимков

Audi готовит новый большой кроссовер, прототипы которого уже не раз попадали в поле зрения фотошпионов. Считается, что на рынке он появится под индексом Q9. Официальных фото нового флагмана марка пока не предоставила, но независимые дизайнеры попытались представить, каким он будет. Результатом их творчества и стали эти рендеры.

На нем Audi Q9 напоминает Volkswagen Teramont. В частности, у автомобилей одинаковые пропорции и форма кузовов. При этом передняя часть у флагмана Ауди оригинальная с узнаваемой восьмиугольной решеткой радиатора, массивными воздухозаборниками и узкой оптикой.

К отличиям можно отнести форму бокового остекления и полностью оригинальную корму. В частности, Q9 достались новая дверь багажного отделения, «перерезанная» на два части по горизонтали тонкой светящейся красной полосой, соединившей высоко поднятые задние фонари. Также привлекает внимание логотип марки по центру багажника и массивная вставка в бампере.

Информации о моторах и рынках на которых будет предлагаться кроссовер нет. Ожидается, что в первую очередь новинку предложат китайским покупателям. Премьера нового Audi Q9 запланирована на 2022 год.