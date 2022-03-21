Украинские артиллеристы ударили по оккупантам из мощных САУ "Пион"

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российских оккупационным войсками. И тому наглядный пример – вот это видео, показывающее, какие веские «мессенджи» посылают наши артиллеристы в стан врага, сообщает Оперативне-тактичне угруповування «Схід».

Огонь ведется в режиме 24/7 из сверхмощных САУ 2C7 «Пион», построенных на базе танка Т-80. Эти машины оснащены 203-мм орудием 2А44 длиной 55,3 калибра. Дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляет 37,5 км, а активно-реактивными – до 55 км. Начальная скорость снаряда – 960 м/с.

Скорострельность – 1,5 выстрела в минуту. Такие САУ начали выпускаться в 1975 году, а в 1986-м им на смену пришли модернизированные – 2С7М «Пион», у которых скорострельность возросла до 2,5 выстрела в минуту. Боекомплект увеличился с 4 до 8 выстрелов. А дизельный двигатель B-46-1 мощностью 780 л. с. был заменен на многотопливный В-845, развивающий 840 «лошадок».

Отметим, что все «Пионы» имеют корпус из двухслойной брони толщиной 13+8 мм. Длина САУ составляет 13,2 м, ширина – 3,38 м и высота – 3 м. Боевая масса равна 46 т. Экипаж состоит из семи человек (трое обслуживают самоходную установку, а четверо – непосредственно орудие), а на САУ 2СМ из шести. Максимальная скорость по шоссе – 50 км/ч. Запас хода – 675 км. Широкой публике САУ «Пион» были показаны, в частности, на военном параде в Киеве в 2016 году.

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