У водителей полиция начала конфисковывать грузовики за грубые нарушения

Мы уже писали о том, что Национальная полиция в период военного положения получила право изымать у нетрезвых водителей транспортные средства на потребности армии. Печально, что некоторых и это не устанавливает, поэтому владельцы волей-неволей пополняют оборонный автопарк страны.

На днях и вовсе попался водитель фуры, которого патрульные остановили на одном из блокпостов в Тернопольской области. Алкотестер «Драгер» показал 2,33 промилле, что выявилось вполне достаточным для конфискации тягача DAF XF 105.460. А вот был ли последний с грузом, не сообщается. В любом случае водитель заполнит этот случай надолго, ведь на него, как и положено, составили еще и админпротокол, что грозит штрафом на кругленькую сумму.

А вот двумя днями ранее в Хмельницкой области у водителей забрали на потребности армии сразу два автомобиля – полноприводные ЗИЛ-131. Здесь уже виной всему стало не пьянство за рулем, а химия с накладными на груз – древесину, которые и перевозили на этих машинах. Поэтому горе-предприниматели не только лишились своих грузовиков и товара, но еще будут отвечать по закону по статье за подделку документов, что грозит им до двух лет лишения свободы.