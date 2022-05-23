LIQUI MOLY представляет 2 новых продукта для электромобилей

Компания LIQUI MOLY, немецкий производитель моторных масел и автохимии, выпускает на рынок 2 новых продукта серии e-mobility для электромобилей: трансмиссионное масло для Tesla и охлаждающую жидкость для топливных элементов. Оба продукта уже доступны в Германии и в ближайшем времени появятся и на нашем рынке.

Дэвид Кайзер, руководитель отдела исследований и разработок LIQUI MOLY, заявляет: «Это только начало, у нас много продуктов в разработке. Наша цель — предложить необходимые продукты для любых типов автомобилей по всему миру».

В Европе, США и значительной части Азии развитие рынка электромобилей стремительно развивается. Хотя в ближайшие десятилетия количество автомобилей с традиционным приводом будет намного превышать количество автомобилей с альтернативным приводом, но LIQUI MOLY уже готовится к глобальным изменениям в области автомобилестроения. «Как правило, в ближайшем будущем нас ожидает сочетание различных концепций привода», — говорит Дэвид Кайзер. «У каждого автомобиля и у каждого производителя разные требования. Наши исследования в этом направлении гарантируют, что мы будем соответствовать всем требованиям автопроизводителей и в то же время будем обеспечивать высочайшее качество».

Качество — ключевая задача LIQUI MOLY. Охлаждающие жидкости для электромобилей, в частности, должны соответствовать экстремальным требованиям. Охлаждающая жидкость для топливных элементов FCF 20 от LIQUI MOLY на основе этиленгликоля в сочетании с неионогенными добавками обладает очень низкой электропроводностью и сочетает в себе оптимальное рассеивание тепла с отличной совместимостью с материалами и устойчивостью к старению. «Выделение тепла в батареях и топливных элементах огромно. Требования к охлаждающей жидкости соответственно высоки. Наша FCF 20 предназначена не только для защиты от перегрева, но и обеспечивает типичную для LIQUI MOLY долговременную защиту всех компонентов», — с гордостью говорит Кайзер. Оптимальное тепловыделение абсолютно необходимо для топливных элементов, поскольку выделяемое тепло может быть выше, чем у классических, сравнительно мощных двигателей внутреннего сгорания. Это гарантирует максимальный срок службы компонентов. Продукт также подходит для Toyota Mirai, которая считается пионером в технологии топливных элементов.

Дальнейшее развитие направлено на чисто аккумуляторные автомобили, которые будут гораздо чаще встречаться на наших дорогах. «Это заблуждение, что электромобилям не нужно масло. На самом деле им нужна очень качественная смазка для трансмиссии», — говорит Дэвид Кайзер. И здесь LIQUI MOLY предлагает правильную жидкость, которая рассчитана на высокий крутящий момент мощных электродвигателей. Новое трансмиссионное масло Top Tec Gear EV 510 соответствует строгим требованиям Tesla. Обозначение EV (Electric Vehicle) указывает на то, что этот продукт LIQUI MOLY был разработан исключительно для электромобилей. «Но это не все. Мы вкладываем весь наш опыт исследований в разработку специальных продуктов для электромобилей. К ним относятся, например, охлаждающие жидкости с низкой проводимостью для аккумуляторов электромобилей. Они также поступят в продажу в обозримом будущем», — обещает директор по развитию.

В целом, большинство продуктов LIQUI MOLY подходят для всех типов привода, будь то двигатель внутреннего сгорания, электрический, гибридный или топливный элемент. Допуски и спецификации автопроизводителей имеют решающее значение. «Везде, где требуется использование специальных продуктов, мы предложим решения. Не зависимо от типа привода», — говорит Дэвид Кайзер.