Украинский электрогрузовик СoolOn выехал на очередные испытания (видео)

Криворожская компания CoolOn Motors продолжает совершенствовать электрогрузовик собственной разработки. В начале февраля машина выехала на зимние ходовые испытания. Руководитель проекта Виталий Брызгалов рассказал, что конструкция машины в ближайшее время будет доработана в соответствии с требованиями безопасности и технологическими процессами.

О проекте электрогрузовика CoolOn было заявлено еще два года назад. За это время создан первых ходовой макет. Особенностью машины является электромотор собственной конструкции – без магнитов, с пассивным ротором. Автомобиль полной массой до 3500 кг предназначен для городских развозок.

Ориентировочная розничная цена должна составить 16 тыс. долларов. Для этого необходимо выпускать хотя бы 2000 машин в месяц. Первый этап производства намечен на 2022 – 2024 гг. – он позволит создать до 120 новых рабочих мест. Самая затратная часть автомобиля – аккумуляторы, на которые приходятся до 40% себестоимости. Это китайские литий-железо-фосфатные батареи Сoobatt – блок емкостью 40 кВт.ч обходится в 5200 долларов. На таких АКБ машины проезжает без подзарядки до 200 км.

По словам разработчиков, электрогрузовик способен окупиться в течение 3,5 лет. Стоимость владения по сравнению с аналогичным дизельным развозным автомобилем позволяет сэкономить до 385 долларов в месяц. Один километр пробега обходится всего в 0,07$.

В основе электрогрузовика CoolOn лежит пространственная рама. Наружные панели кабины изготовлены из прочного композитного материала PDCPD, который отлично держит удары от – 40 до +120 град. Панели весят меньше, чем стальные толщиной 0,5 мм, но при этом выдерживают нагрузку миллиметровых.

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