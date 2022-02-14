Полицейским «фантомам» расширили полномочия – чего ждать автомобилистам

«Призрачный патруль» поймал пьяного водителя

Прошло меньше месяца с тех пор, как на дороги Украины выехали первые автомобили-фантомы. Их основная задача – фиксация превышения разрешенной скорости движения другими автомобиля. Происходит это автоматически, поэтому инспекторы полиции успевают увидеть и другие нарушения ПДД украинских автомобилистов.

Так, несколько дней назад, один из экипажей «призрачных патрулей», двигаясь по автодороге М-07 (Киев – Коваль – Яготин), заметил автомобиль Opel Astra. Его водитель совершал резкие маневры, хаотично перестраиваясь из полосы в полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора, а также не соблюдал безопасную дистанцию. Инспекторы остановили машину и сразу поняли в чем дело.

У водителя Opel Astra были явные признаки алкогольного опьянения. Правоохранители провели процедуру освидетельствования в присутствии двух свидетели. Показатели Драгера подтвердили подозрения полицейских, поэтому в отношении водителя составили соответствующие документы. Теперь его дальнейшую судьбу будет решать суд.

После этого инцидента, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий отметил, что теперь «фантомов» следует остерегаться всем водителям, так как они будут контролировать не только соблюдение скоростного режима, а и других пунктов ПДД. Напомним, что такие машины отлично зарекомендовали себя. Только за первый день их работы было составлено 990 постановлений о превышении скорости.