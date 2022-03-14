Украинский фермер с захваченной боевой техникой стал героем мировых СМИ

Идет третья неделя широкомасштабной войны россии против Украины и наши Вооруженные силы отважно сражаются, подбивая немало боевой техники противника. Очень часто свои бронемашины оккупанты бросают в целостности и сохранности, спасаясь бегством от шквального огня. Вот тут-то и находятся добрые люди, которые помогают ее перевезти в безопасное место. Один из них – простой фермер на колесном тракторе John Deer показал настоящий мастер-класс в том, как нужно обращаться с зенитно-ракетным комплексом «Тор».

Только представьте, он смог своим ходом отбуксировать гусеничную махину, весящую ни много ни мало 34 тонны. Скорее всего, это был его самый тяжелый и самый дорогой прицеп в жизни, ведь стоимость ЗРК «Тор» достигает 25 млн долларов. Это выдающееся событие не могло не ускользнуть от мировых СМИ.

В частности, о таком неординарном использовании сельхозтехники в военное время написало такое известное издание как The Telegraph на своей страничке в Twitter, а затем ее перепостил один из ведущих новостных сайтов по автомобильной тематике – Autoevolution. Вот так и становятся героями! Слава Украине!