Виталий Ким подарил патрульным кабриолет BMW с пулеметом (видео)

Несколько дней назад мэр Николаева Виталий Ким передал патрульной полиции города трофейный броневик «Тигр». Не успели инспекторы обкатать эту технику, как чиновник сделал им очередной подарок.

На этот раз правоохранителям презентовали кабриолет BMW. Автомобиль украсили наклейками с гербом и флагом Украины, а также надписями «патрульная полиция» на боковых дверях. На корме видна фраза о военном корабле, которая стала культовой. Но главной «фишкой» кабриолета является крупнокалиберный пулемет, вмонтированный в багажник. Рядом с ним развевается флаг.

«Так как мы неоднократно жаловались, что орки очень быстро убегают, мэр города взял это во внимание и сделал патрульной полиции Николаевской области вот такой подарок. Уже берем на вооружение. Николаев – это Украина», – сказал полицейский.