9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. К сожалению, сегодня на нашей территории развернулась новая широкомасштабная война, которую начала рф. Вооруженные силы Украины достойно громят противника. И хочется верить, что очень скоро мы будем отмечать День победы наш рашизмом.

А пока представляем несколько фрагментов боевой техники и ракетного вооружения оккупантов, найденные на месте недавних боев. Все они сегодня демонстрируются в Киеве, на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Начнем с фрагментов ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». Именно с такого недавно рашисты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

Напомним, что «Точка-У» начала поступать на вооружение еще при «союзе», в 1989 году. Это довольно грозное оружие. Управляемая ракета имеет дальность до 120 км. На фото хорошо видны решетчатые аэродинамические рули. Скорость ее достигает 1100 м/с, поэтому время подлета на максимальную дальность составляет всего чуть более двух минут.

Что касается боеголовки, то она может быть разных видов. Во-первых, осколочно-фугасная, содержащая 162,5 кг тротила и 14 500 готовых осколков. Во-вторых, кассетная – с 50-ю отдельными фрагментами по 1,5 кг тротила и 316 осколков в каждом. В-третьих, с отравляющими веществами – до 65 кг. И в-четвертых, самом опасном, ядерном варианте – до 100 килотонн в тротиловом эквиваленте.

«Точка-У» построена на полноприводном плавающем шасси БАЗ-5921 (6х6). Ракетный комплекс массой 18 т может передвигаться по шоссе со скоростью до 60 км/ч, по грунтовым дорогам – 40 км/ч и по бездорожью – 15 км/ч. Скорость на плаву – 8 км/ч. Время развертывания с марша – 16 минут. Запас хода – 650 км.

Рядом в экспозиции также можно увидеть пенал для транспортировки ракеты зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2», а также топливный бак истребителя-бомбардировщика Су-34.

Чуть дальше демонстрируется и турбина от двигателя Су-34, а также фрагменты сбитого российского вертолета Ми-24.