В Николаевской области захвачены важные командно-штабные машины противника

В Николаевской области на днях бойцами ВСУ были захвачены две передовые командно-штабные машины армии страны-агрессора. Об этом сообщает глава областной военной администрации Виталий Ким. Эти машины являются частью автоматизированной системы управления войсками, под названием «Созвездие».

В частности, позволяют передавать в режиме онлайн информацию в цифровом виде, в том числе по закрытым интернет-каналам, между подразделениями на уровне бригада-полк. А также осуществляют топографическую привязку через спутниковую сеть ГЛОНАСС.

Одна из захваченных КШМ имеет индекс Р-149МА1 и построена на шасси БТР-80. А в основе второй – Р-149 АКШ-1 лежит четырехосное полноприводное шасси КАМАЗ-6350 (8х8). Данная командно-штабная машина может работать в сложных условиях постановки помех и обеспечивает дальность связи Р-168-5КВ (1,5 – 30МГц) до 500 км в движении и до 1000 км на стоянке. Теперь вся эта передовая техника уже не будет служить врагу.