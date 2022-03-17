В «Дії» снова доступны цифровые паспорта

Цифровой паспорт можно предъявить на границе с Польшей и Молдовой

Министерство цифровой политики Украины работает над возвратом цифровых документов и возобновлением работы услуг приложения «Дія». Как сообщила пресс-служба, с 16 марта в «Дії» восстановлен доступ к цифровым паспортам. Пользователи, у которых ранее пропали загранпаспорта или ID-карта, могут их сгенерировать.

Цифровой паспорт можно предъявлять сотрудникам государственных органов, Нацполиции, служащим ВСУ и территориальной бороны на блокпостах. Также цифровой паспорт можно предъявить при пересечении границы Польши или Молдовы, но только в период действия военного положения, то есть до 25 апреля 2022 года (соответствующий закон Верховная Рада приняла 15 марта 2022 года).

Команда разработчиков «Дія» продолжает работать над восстановлением работы приложения. На прошлой неделе вернули международные COVID-сертификаты и запустили временное удостоверение личности «еДокумент». Остальные цифровые документы обещают вернуть в ближайшее время. Информация об этом появится в социальных сетях.