Nikola отчиталась о производстве электрических тягачей Tre BEV

За полтора месяца собрано всего одиннадцать электрогрузовиков

Серийное производство электрического тягача Nikola Tre BEV стартовало 21 марта 2022 года. Сборку потенциального конкурента Tesla Semi наладили на заводе Nikola в Кулидже, штат Аризона.

Как говорится в финансовом отчете компании за первый квартал 2022 года, чуть более чем за месяц дилерам доставили всего 11 электрогрузовиков. Всего же до конца года планируют отгрузить от 300 до 500 тягачей.

Запуск Nikola Tre BEV стоил компании немалых финансовых потерь. Чистый убыток за первые три месяца этого года составил 152,9 млн долларов, на 30 млн больше, чем за тот же период 2021 года.

Определенные трудности с наращиванием производства испытывает еще один американский производитель электромобилей — калифорнийская компания Lucid Motors. В первом квартале стартапу удалось доставить клиентам около 700 седанов Lucid Air, при годовом плане 10-12 тысяч единиц. За этот период операционный убыток компании составил 598 млн долларов при выручке в 57,6 млн. При этом благодаря росту акций чистый убыток стартапа всего 81,3 млн. Наличные средства Lucid Motors на конец квартала исчисляются почти 5,4 млн долларов. По словам финансового директора компании Шерри Хауса, это должно хватить для бесперебойной работы до 2023 года.