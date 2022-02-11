В Украине построили уникальный болотоход Triton (видео)

Механик-самоучка из Старого Села, что в Сарненском районе Ровенской области, своими силами сконструировал и изготовил оригинальный вездеход для беспрепятственной езды по болотистой местности Полесья. Свою машину он назвал Triton, сообщает Час-Дій. По словам разработчика, весь процесс постройки занял около 9 месяцев.

За основу был взят старенькйи грузовик ГАЗ-66 – это хорошо видно по кабине и по характерному кузову-фургону армейского типа за ней. Двигатель заменили на более мощный и экономичный – марки Mercedes-Benz. В итоге кабина «шишиги» обросла капотом. Кардинальным образом была переработана и ходовая часть. Играючи преодолевать бездорожье «Тритону» помогают внушительного размера «зубастые» колеса.

Данный экземпляр еще не сертифицирован. По некоторым данным, постройка такой машины обошлась примерно в 14 000 долларов. В соцсетях Triton вызвал настоящий восторг. Одни пишут, что на нем можно собирать чернику, другие – добывать янтарь, третьи – ездить на охоту.