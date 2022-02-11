Партию Renault Master превратили в инклюзивно-ресурсные центры

Renault АВТО ГРУПП + стал первым дилерским центром в Украине, переоборудовавшим восемь новых автомобилей Renault MASTER в мобильные инклюзивно-ресурные центры. Машины изготовлены по заказу Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации.

Это автомобили специального назначения с возможностью перевозки лиц с инвалидностью на колесных колясках, для чего их оснастили гидролифтами марки Dhollandia. Каждый автомобиль укомплектован дидактическими материалами для проведения коррекционной работы логопеда, психолога и дефектолога. Оборудование является универсальным и подходит для обследования, коррекции, учебной деятельности деток разного возраста и с разными особенностями развития.