Skoda показала семейный электромобиль со встроенным автокреслом (фото)

Чешская компания Skoda работает над новым языком дизайна. Впервые он будет реализован на следующем поколении флагманского Superb. Но это что касается серийной модели марки, а вот на концепте его покажут в ближайшие недели.

Речь идет об электрическом шоу-каре Skoda Vision 7S, построенном на специальной платформе с абсолютно ровным полом. Это позволило инженерам установить в салоне удлиненную центральную консоль. В нее они встроили детское автомобильное кресло. Как заявили в компании, это самое безопасное место в машине, так что малыш здесь будет в полной безопасности.

То есть, несмотря на компоновку 2+2+2, в кабине электрокара сможет комфортно разместится семь человек. Помимо автокресла, в оснащение модели вошла небольшая цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным экраном, который может менять угол наклона. Если активирован режим автономного вождения, то он переключается в горизонтальное положение, а если ручной – то остается вертикальным.

Сиденья имеют встроенные оранжевые ремни безопасности. Также в кабине предусмотрены держатели для смартфонов и планшетов для всех пассажиров. Крыша электромобиля полностью прозрачная, что является еще одной оригинальной «фишкой»‎ этого концепта. Пока неясно, будет ли у Vision 7S серийная версия, но спроектирован он просто идеально для большой семьи.