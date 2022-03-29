В Украину доставлен автомобиль – подарок от Папы Римского

Сегодня, 29 марта во Львов прибыл автомобиль скорой медицинской помощи, который благославил и передал в качестве гуманитарной помощи Папа Римский Франциск. Реанимобиль, построенный на базе Fiat Ducato, приехал из Ватикана своим ходом. Причем за его рулем был польский кардинал Конрад Краевски. Суммарно за рулем он провел 22 часа, преодолев около 2000 км.

Львов сегодня стал одним из основных центров на территории Украины по приему переселенцев. Так, если до начала войны его население составляло порядка 720 тыс. человек, то после вторжения россии 24 февраля оно увеличилось почти на полмиллиона наших граждан.

«Надеемся, что эта машина будет обслуживать львовян, так как большинство украинских машин скорой помощи отправлено на передовую”, – сказал кардинал. По словам Краевского, Франциск долго молился над машиной скорой помощи. «Внутри машины скорой помощи синий цвет, как в операционной, но синий — это также цвет Девы Марии», — добавил он. Вторую машину скорой помощи планируют привезти в Украину к Великому четвергу «в знак омовения ног страдающей нации», — сказал Краевский.