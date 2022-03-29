Новости Подавать заявки на возмещение ущерба имуществу в результате войны можно через «Дію»

Соответствующая функция появится в приложение в течение недели

Правительство Украины приняло постановление, согласно которому зафиксировать ущерб недвижимому имуществу в результате войны и передать информацию для последующего возмещения убытков украинцы смогут через приложение «Дія».

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, процедура должна заработать в течение недели. Сбор информации о повреждениях станет началом процесса восстановления поврежденного или уничтоженного в результате войны недвижимого имущества украинцев.

«Правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение «Дія». Уже через неделю после вступления постановления в силу каждый украинец, чей дом разрушила война, сможет через «Дію» прислать сообщение и зафиксировать факт повреждений, чтобы мы имели возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно Украине на восстановление. Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждого пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас — со сбора информации и фиксации убытков», — сказал Шмыгаль.