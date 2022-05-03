Volkswagen показал, как создавал и испытывал ID. Buzz (видео)

После недавнего мирового дебюта подготовленных к серийному производству развозных моделей ID. Buzz и ID. Buzz Сargo – первых разработанных с нуля коммерческих электромобилей Volkswagen, был снят документальный фильм о рождении новой легенды.

ID. Buzz перенял многие черты самого первого Bulli – узнаваемый дизайн, компактность и универсальность. Теперь к этому еще и добавилась экологичность, ведь новинка построена на модульной электрической платформе MEB. Весь процесс создания и подготовки к производству занял почти семь лет.

Особенно кропотливыми стали многочисленные испытания в экстремальных условиях по реальным дорогам – от юга Испании до севера Скандинавии, в том числе проверка на герметичность от пыли и осадков. ID. Buzz и ID. Buzz Сargo, оснащенные задней многорычажной подвеской, показали отличную управляемость на заснеженных и обледенелых дорогах. А в морозильной камере при -20С наружные зеркала оттаивали всего за 3 минуты.

ID. Buzz получил самый низкий среди всех Transporter коэффициент аэродинамического сопротивления Сd, соизмеримый с легковыми авто – всего 0,285 (для Сargo – 0,29). Машина длиной 4712 мм имеет большую колесную базу – 2988 мм, что обеспечивает повышенную вместимость.

Так, минивэн вмещает пять человек и 1121 л багажа (при сложенных задних сиденьях – 2205 л), а фургон Cargo имеет грузовой отсек на 3,9 м куб, где помещаются две европаллеты. Ширина автомобиля – 1985 мм, а габаритная высота – 1937 мм. Радиус разворота составляет всего 11,1 м.

ID. Buzz оснащается подпольными литий-ионными батареями на 77 кВт.ч (полная емкость – 82 кВт.ч), которые питают 150-килловаттный электромотор, приводящий задние колеса. Аккумуляторы можно зарядить от станции переменного тока в 11 кВт или постоянного, через ССS, мощностью до 170 кВт. В последнем случае для «наполнения» батарей с 5 до 80% понадобится всего 30 минут. В перспективе будет доступна функция двухсторонней зарядки Plug & Charge, позволяющей отдавать излишек электроэнергии обратно в сеть.

Обе модели оснащены передовыми системами помощи водителю. Так, все машины укомплектованы системой экстренного торможения – Front Assist, а минивэны – еще и системой удержания на заданной полосе Lane Assist. Также станет доступна система частичного автопилота Travel Assist, помогающего сменить рядность на трассе.

На европейский рынок ID. Buzz и ID. Buzz Сargo выйдут нынешней осенью, а старт заказов в некоторых странах начнется уже в мае.