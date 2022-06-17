Электрокроссовер Nio ES7 удивил возможностями: автопилот, огромный экран и режим кемпинга

Прием предзаказов уже объявлен, первые поставки начнутся в конце лета

Nio провела онлайн-презентацию своего долгожданного кроссовера ES7. Изначально премьера новинки планировалась в апреле. Но из-за увеличения случаев заболевания Covid-19 в Шанхае, где находится штаб-квартира марки, мероприятие перенесли.

На сегодняшний день Nio ES7 — самый быстрый кроссовер в линейке производителя и первый, использующий платформу NIO NT 2.0. Автомобиль укомплектован двухмоторной силовой установкой, обеспечивающей полный привод. Отдача агрегата не озвучивается, но с места до 100 км/ч кроссовер ускоряется ха 3,9 секунды. Коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,263. Пневматическая подвеска стандартна для всех версий. Базовая батарея емкостью 75 кВтч обеспечивает запас хода 485 км в китайском измерительном цикле CLTC. Версии с блоком на 150 кВтч могут проезжать до 930 км.

ES7 — один из первых сертифицированных легковых автомобилей в Китае с возможностью буксировки прицепа. Опциональное электрическое тягово-сцепное устройство обеспечивает максимальную буксирную способность 2000 кг. Также кроссоверу достался «режим кемпинга». В нем электроника поддерживает циркуляцию воздуха и температуру в салоне, снижая энергопотребление. Функция V2L позволяет подключать внешние потребители с мощностью до 3,3 кВт.

Салон-гостиная укомплектован передними сиденьями с подогревом, вентиляцией и массажем. Перед водителем 10,2-дюймова панель приборов. По центру — 12,8-дюймовый AMOLED-дисплей мультимедийной системы, работающей на платформе Nio Digital System Banyan. Над ним возвышается «глазастый» голосовой помощник NOMI. Заявлены поддержка 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, UWB, NFC, объемного звука Dolby Atmos и профессионального аудиокодека Dirac Pro.

Также Nio ES7 получил цифровой кокпит PanoCinema, совместимый с AR/VR-очками. Его разработали совместно с фирмой Nreal. Он включает гарнитуру дополненной реальности, проецирующую 201-дюймовый виртуальный экран на расстоянии шести метров от пассажира.

В стандартном оснащении кроссовера числится новейшая система автономного вождения NIO (NAD) обеспечивающая безопасное автономное вождение от точки к точке на автомагистрали, парковке и зарядной станции. Работу электроники обеспечивают 33 датчика. В их числе лидар дальностью 500 метров, семь 8-мегапиксельных камер, четыре светочувствительные трехмегапиксельные, пять радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых датчиков.

В Китае базовый Nio ES7 с батареей на 75 кВтч оценили в $69 700. Версия с аккумулятором емкостью 100 кВтч — $78 350. За стартовую модификацию ES7 Premier Edition придется отдать $81 600. Оформить предзаказ можно через приложение Nio. Ожидается, что поставки начнутся 28 августа. Появится ли кроссовер на рынке ЕС, пока не известно.