Вопреки законам физики - представлен революционный автоподъемник

На крупнейшей международной выставке аварийно-спасательной техники Interschutz 2022, которая проходила в Ганновере с 20 по 25 июня, итальянский производитель Сela Platforms представил не имеющий аналогов пожарный автоподъемник. Это новейшая 50-метровая модель, выполненная на трехосном шасси IVECO Trakker (6х2).

А главная фишка кроется в революционной системе выравнивания Turntable Leveling System (TLS), которую компания долгое время хранила в секрете. Она позволяет работать автоподъемнику на уклонах до 15 град. или 26,8%, что почти вдвое больше, чем когда-либо делала стандартная пожарная автовышка.

На стенде Сela Platforms можно было вживую увидеть, как работает эта уникальная технология. Перекошенный автомобиль, кажется, вот-вот опрокинется. Ан нет, хитроумные выдвижные аутригеры, словно щупальца гигантского паука, вопреки законам физики удерживают многометровую конструкцию в равновесии.

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