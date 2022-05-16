ВСУ показали, как бьют по оккупантам из гаубиц М777

Практически все американские 155-мм гаубицы М777 переданы ВСУ. Если быть точным, то это 89 ед. из 90, которые планировали поставить в нашу страну из-за океана. Об этом сообщает Посольство США на своей страничке в Twitter. Более того, здесь также разместили эффектный видеоролик, показывающий боевое применение этого грозного оружия против российских оккупантов.

На кадрах также видно, что гаубицы буксируют американские тактические грузовики с бронекабинами – Oshkosh M1083A1P2 (6х6), о которых мы уже подробно рассказывали. Гаубицы М777 выпускаются с 2005 года и состоят на вооружении не только США, но и Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и др.

Максимальная дальность стрельбы составляет 30 км, а управляемыми снарядами Excalibur – до 40 км. Скорострелность – до 5 выстрелов в минуту. Благодаря активному использованию в конструкции титана масса орудия – всего 4200 кг.

Напомним, что поставка этой крупной партии 155-мм гаубиц М777 была осуществлена в рамках последнего американского пакета помощи ВСУ, на общую сумму 800 млн долларов.

Свою высокую эффективность гаубицы показали во время уничтожения переправы рашистов возле села Белогоровка в Луганской области, когда противник потерял около 70 единиц боевой техники.