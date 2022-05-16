Китайцы выводят на рынок Европы электрокар с запасом хода 700 км

Линейка китайской компании NIO в скором времени пополнится стильной новинкой. Речь идет о кроссовере с индексом ES7, который намерены презентовать в ближайшее время.

Известно, что новинка расположится в модельном ряду марки между NIO ES6 и ES8. Она будет выполнена в актуальном языке дизайна китайской компании. Ей обещан обтекаемый кузов, узкая светодиодная оптика, широкая линия остекления, контрастная крыша и крупные колеса. Длина кроссовера составит 4912 мм при колесной базе 2920 мм. Ширина и высота – 1987 и 1720 мм соответственно.

Судя по снимкам, которыми поделилось Министерство промышленности Китая, особенностями NIO ES7 является наличие датчиков над ветровым стеклом с лидаром посередине и камерой с каждой стороны. Салон модели пока не рассекречен. Ожидается, что в его оснащение войдет мультимедийная система с огромным экраном, цифровая приборная панель и автопилот.

В движение новинку будет приводить два электромотора с суммарной отдачей 653 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Силовая установка позволит набирать первую «‎сотню» за 4 секунды и развивать максимальную скорость 200 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 75 кВтч обеспечит запас хода на одном заряде до 700 км. На китайском рынке NIO ES7 появится в сентябре этого года, а в Европе – в начале 2023-го.