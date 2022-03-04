95-я бригада получила сверхзащищенный КрАЗ

Кременчугский автозавод продолжает поддерживать украинскую армию в борьбе с российскими оккупантами. 95-я бригада получила бронеавтомобиль КрАЗ «Фиона», сообщает “Кременчуцька газета”. Эта машина была передана совершенно бесплатно, как и ранее два других броневика – «Спартан и «Шрек»». Все они в мирной жизни стояли на выставочной площадке и ждали своего часа. А теперь время пришло ехать на фронт.

Бронеавтомобиль КрАЗ «Фиона» построен на трехосном полноприводном шасси КрАЗ-6322 (6х6). Он относится к классу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Сверхпрочный бронекорпус с V-образным днищем, разработанный совместно с канадско-эмиратской компанией Streit Group, отличается усиленной противоминной защитой. Десантный отсек рассчитан на перевозку до 14 бойцов и оборудован специальными противоминными сиденьями, которые не имеют жесткой связи с полом.

Помимо новой техники Кременчугский автозавод также поддерживает нашу армию ремонтом и восстановлением различных бронемашин. За первые дни войны предприятие оказало помощь на общую сумму почти 30 млн гривен.