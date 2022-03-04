Украинский производитель прицепов помогает укреплять блокпосты

Известный отечественный производитель прицепной техники – компания TAD («ТрансАвтоД») из города Волочиск, что в Хмельницкой области, перешла на военные рельсы. Ситуация в стране обязывает помогать украинским военным оборонять родную землю от российских оккупантов.

Поэтому силами предприятия было изготовлено уже около 1700 противотанковых «ежей» – результат переработки около 100 т металла. Кроме того, сделано немало «мини-ежиков» для остановки колесной бронетехники и автомобилей противника.

Все это уже доставлено на блокпосты столицы и области. В компании заявили, что готовы и дальше выпускать такую нужную сегодня продукцию, однако просят всех желающих помочь ей с листом (8-10-12-кой) или швеллером (14-16-18), а также пустотелыми трубами, квадратами (2 – 6 мм) и уголками.

Более того, один их автомобилей сервисной службы TAD – фургон Renault Master задействован для доставки продовольствия и амуниции от территориальной громады Волычиск на передовую нашим военным.