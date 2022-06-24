Американские РСЗО «HIMARS» в деле – ВСУ поделилось эффектным видео

В Украину наконец-то прибыли первые реактивных систем залпового огня M142 «HIMARS». Задерживать на обучающих полигонах их не стали, а сразу отправили на передовую.

Видео, как установки отрабатывают позиции российских оккупантов, опубликовал волонтер и трейдер Павел Нарожный. Несмотря на то, что ролик был снят в темное время суток, залпы видно довольно отчетливо. Да и слышно работу систем превосходно.

На данный момент украинская армия получила четыре РСЗО M142 «HIMARS», но уже скоро в нашу страну приедет еще столько же установок. Новую поставку анонсировало правительство США. По их мнению такого количества реактивных систем достаточно для поражения наиболее стратегически важных вражеских целей и сдерживания наступательных сил противника.