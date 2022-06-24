Польские САУ «Goździk» уже на передовой (фото)

В рамках очередного пакета военной помощи нашей стране Польша передала самоходные артиллерийские установки «Goździk». Машины уже на передовой и помогают украинским военным громить оккупантов.

Первыми снимками самоходных гаубиц поделилось издание Ukraine Weapons Tracker. Их можно отличить по характерному камуфляжу. Известно, что польская сторона отправила в Украину 20 единиц 122-мм САУ.

Отмечается, что польские артиллерийские установки ничем не отличаются от советских «Гвоздик», которые выпускались в период с 1969 по 1991 год. Такие САУ стояли на вооружении ВСУ и армии РФ. Особенностью гусеничных машин является то, что они могут перемещаться как по земле, так и форсировать вплавь водные преграды. Дальность стрельбы составляет 15,2 км, а скорострельность – 5 выстрелов в минуту.