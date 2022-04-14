Такси Uber вновь выехали на улицы Киеве

С сегодняшнего дня, 14 апреля, сервис такси Uber возобновил свою деятельность в Киеве. Также свои услуги он предоставляет во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке и Ровно.

Для того, чтобы поддержать своих сотрудников, компания приняла решение не взымать никаких комиссий за поездки, то есть вся стоимость поездки будет перечисляться водителям. Также сервис выделил 10 000 бесплатных поездок. Ими могут воспользоваться госслужащие и работники критической инфраструктуры.