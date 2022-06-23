Австралийские бронемашины Bushmaster засветились на передовой с интересным боевым модулем

Два десятка бронемашин Bushmaster, переданных австралийским правительством для ВСУ в апреле, уже полным ходом служат на передовой. И тому пример – вот эти фотографии, опубликованные на Telegram-канале horevica. Любопытно, что на них показан дистанционно-управляемый боевой модуль EOS R400-MK2, произведенным компанией Electro Optic Systems Pty Ltd.

В данном случае модуль укомплектован 7,62-мм пулеметом, хотя сюда может устанавливаться и 12,7-мм пулемет, и 40-мм гранатомет, и даже 30-мм автоматическая пушка.

С обычным пулеметом он весит 455 кг, вместе с боекомплектом 500 патронов, и выступает над крышей всего на 687 мм (без вооружения). Модуль имеет мощные камеры – дневную и тепловизионную. В первом случае дальность обнаружения, распознавания и идентификация цели составляет 8000, 4700 и 2900 м, а втором – 13800, 4600 и 2300 м.

Отметим, что 15,4-тонный Bushmaster перевозит до 9 человек десанта, имеет мощную баллистическую защиту – от бронебойных пуль 7,62 мм и выдерживает подрыв 9 кг тротила. В движение бронемашину приводит 300-сильный дизель Caterpillar, работающий в паре с 6-ступенчатой АКП ZF.