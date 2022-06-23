На рынок Европы выходит обновленный электрический универсал MG5

Электрический универсал MG5 EV впервые появился на европейском рынке в середине 2020 года. Модель сразу стала востребованной. Для того, чтобы привлечь еще больше потребителей, копания представила обновленную версию.

Рестайлинговый вариант выглядит более современно. Он получил тонкие светодиодные фары, соединенные между собой темной пластиковой плашкой и более скульптурный бампер с крупным воздухозаборником. На корме появились фонари с новой графикой и переработанный бампер. Завершают стильный образ колесные диски с особым дизайном.

В салоне универсала также произошел ряд изменений. В частности, в оснащение включили новую цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой MG iSMART. Также расшили список систем помощи водителю. Изюминкой стало добавление технологии Vehicle-To-Load (V2L), которая позволяет заряжать от батареи велосипеды, обогреватели и туристическое снаряжение.

Технические характеристики обновленного MG5 EV не раскрыли. Актуальную модель приводит в движение один электромотор мощностью 156 л.с. Запас хода в 344 км обеспечивает батарея на 52,2 кВтч. Ожидается, что показатели новинки будут более впечатляющими.