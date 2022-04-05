Австралийскую бронемашину Bushmaster заметили перед отправкой в Украину

Австралия подготовила к отправке в Украину свои бронемашины Bushmaster. Местный журналист Эндрю Грин опубликовал на своей страничке в Twitter эксклюзивное фото одного из четырех Bushmaster, которые доставят к нам с помощью военно-транспортного самолета С-17. Как мы видим, под окном слева по борту у бронемашины уже красуется украинский флаг.

Также хорошо можно рассмотреть бронекорпус. Под вентиляционными прорезями на борту находится мощная лебедка, а выход для ее троса сделан на носу, слева от решетки радиатора, в виде отверстия и двух роликов возле него.

Bushmaster была разработан компанией Australian Defense Industries (ADI) и выпускается с 1997 года. На сегодняшний день изготовлено 1197 ед. Машина находится на вооружении не только Австралии, но Новой Зеландии, сухопутных сил Японии, Индонезии, а также Королевских сил Нидерландов.

Bushmaster имеет боевую массу до 15,4 т. Длина составляет 7180 мм, ширина 2480 мм и высота 2650 мм. Машина перевозит 9 человек десанта и оснащается модулем с 12,7-мм пулеметом. Что же касается баллистической защит, то она соответствует Уровню 1 (опция – Уровень 3) по стандарту STANAG 4569. А вот противоминная защита уже 3-го Уровня на всех машинах.

В движение Bushmaster приводит 7,2-литрвый турбодизель Caterpillar 3126 мощностью 300 л. с., работающий в паре с автоматической, 6-ступенчатой коробкой передач ZF Ecomat. Машина обладает отличными внедорожными качествами. Этому способствует не только полный привод, но и полностью независимая пружинная подвеска Arvin Meritor, а также хорошая геометрия проходимости: дорожный просвет – 460 мм, угол въезда и съезда – 40 и 38 град. соответственно. Цена одного экземпляра составляет порядка 500 тыс. долларов.